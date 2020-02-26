Bakan Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'e ilişkin, "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'e ilişkin, "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var. Cenevre'de Anayasa Komisyonu toplantılarına tekrar dönülmesi var" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İdlib'de rejimin işgal ettiği bölgeden çekilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Putin'in isteği üzerine bugün heyet geliyor. Akşam görüşmeler olacak. Dörtlü görüşme planımız var. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa, bir de Astana formatında ev sahibi İran'da üçlü zirve var. Bu zirve ve toplantıların başarılı olabilmesi için bu tansiyonun sahada düşürülmesi gerekir. Bu görüşmelerden önce ikili kendi aramızda görüşelim, meseleleri halledelim ondan sonra. Bu işin sadece bir boyutu ateşkes değil, en önemlisi bu saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var. Cenevre'de Anayasa Komisyonu toplantılarına tekrar dönülmesi var. Bu zemin oluştuktan sonra üçlü ve dörtlü toplantılar yapalım anlayışı var Putin'de de. Biz dörtlü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırız. Zemin oluştuğunda üçlü zirveye de hazırız. Ama öncelikle iki liderin mutabık kaldığı konu ise önce ikili görüşmeydi" dedi.


Yapılan toplantıların amacına ilişkin Çavuşoğlu, "Yapılan toplantılarda birbirimizin pozisyonunu karşılıklı olarak tartışıyoruz. Tüm bunlar konuşulurken bir de İdlib haritası var tabii ki. İdlib'in sınırı daha önce belirlenmişti. Çatışmazlık bölgesi olarak, bağımsız bir bölge olarak değil. Harita üzerinden neler yapılacağı konuşuluyor" diye konuştu. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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