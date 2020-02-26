Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye'ye yapacağı İdlib ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye'ye gerçekleştireceği İdlib ziyaretine ilişkin, "Bakan yardımcısı düzeyinde, asker ve istihbarat birimlerinden oluşan bir ekip geliyor. Daha önce Ankara'da iki defa, Moskova'da da iki defa görüşme yapan heyetler bugün tekrar görüşme yapacaklar. Beklentimiz artık İdlib'de rejimin bu saldırılarının kalıcı şekilde durdurulması" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, İdlib gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Rus heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, bakan yardımcısı düzeyinde, asker ve istihbarat birimlerinden oluşan bir ekibin Ankara'ya geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, daha önce Ankara ve Moskova'da ikişer kez görüşen heyetlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifi üzerine yeniden bir araya geleceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bakan yardımcısı düzeyinde, asker ve istihbarat birimlerinden oluşan bir ekip geliyor. Daha önce Ankara'da iki defa, Moskova'da da iki defa görüşme yapan heyetler bugün tekrar görüşme yapacaklar. Putin'in teklifi üzerine Rusya'dan heyet bugün geliyor. Bizim beklentimiz artık İdlib'de rejimin bu saldırılarının kalıcı şekilde durdurulması. Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerden yani, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlar var, buradan çekilmesi gerekiyor. Özellikle kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridorların açılması gündemimizdeki konular. Ama ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil."

Bakan Çavuşoğlu, 5 Mart'ta Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin 4'lü zirvede bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine, böyle bir planın olduğunu, ayrıca Astana formatında, İran'ın ev sahipliğindeki üçlü zirvenin de gündemde bulunduğunu bildirdi.

"Sahadaki tansiyonun düşürülmesi gerekir"

Bu zirvelerin, toplantıların başarılı olabilmesi için öncelikle sahadaki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Putin de söylüyor; 'Bu görüşmelerden önce, ikili şekilde kendi aramızda görüşelim, meseleleri halledelim'. İşin en önemli boyutu ateşkes ama tek boyutu bu değil. Saldırıların durdurulmasının yanında başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var. Bu zemin oluştuktan sonra 4'lü ve 3'lü toplantıları yapalım anlayışı var. Biz 4'lü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırız. Zemin oluştuğu zaman da 3'lü zirveyi yapabiliriz. Ama öncelikle iki liderin mutabık kaldığı konu önce ikili görüşme."

Çavuşoğlu, yapılan toplantılarda, her iki tarafın kendisi açısından belirlediği pozisyonların ele alındığını dile getirdi.

Tüm bunlar konuşulurken ortada bir İdlib haritasının bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "İdlib'in sınırları daha önce belirlenmişti. Dolayısıyla harita üzerinden neler yapılacağı konuşuluyor." ifadesini kullandı.