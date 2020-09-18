Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü.
Haber: ANKARA, -
Son Dakika İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi