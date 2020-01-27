Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, Sergey Lavrov'un Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği ve yardıma hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazakistan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]