Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, Sergey Lavrov'un Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği ve yardıma hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.