Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, Sergey Lavrov'un Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği ve yardıma hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.
Son Dakika Kazakistan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz