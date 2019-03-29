Bakan Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi. İki mevkidaş ilk olarak gazetecilere el sıkışarak poz verdi. Bu esnada gazetecilerin fotoğraf makinelerinin yoğun şekilde patlaması üzerine Lavrov, "Flaşlarınız çok keskin" diyerek espri yaptı. Çavuşoğlu ve Lavrov daha sonra heyetlerarası Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına geçti.

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