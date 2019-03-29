Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da Bir Araya Geldi, System.String[]
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi. İki mevkidaş ilk olarak gazetecilere el sıkışarak poz verdi. Bu esnada gazetecilerin fotoğraf makinelerinin yoğun şekilde patlaması üzerine Lavrov, "Flaşlarınız çok keskin" diyerek espri yaptı. Çavuşoğlu ve Lavrov daha sonra heyetlerarası Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi ABD, Venezuela'daki Gerilim Sonrası Rusya'yı Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]