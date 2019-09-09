Bakan çavuşoğlu, rus mevkidaşıyla görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştüğü belirtildi. Görüşmede ayrıca Anayasa Komitesi konusunun da ele alındığı bildirildi.
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