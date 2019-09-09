Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, rus mevkidaşıyla görüştü
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Bakan çavuşoğlu, rus mevkidaşıyla görüştü

52 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştü.

Bakan çavuşoğlu, rus mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye, İdlib ve Astana konusunda görüştüğü belirtildi. Görüşmede ayrıca Anayasa Komitesi konusunun da ele alındığı bildirildi.

ANKARA,


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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