DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarınki Rusya ziyaretiyle ilgili, "Rusya ile birçok alanda iş birliğimiz var. Bölgesel konularda farklı taraflarda da olsak Rusya ile iş birliğimiz var. İmzalayabileceğimiz taslak anlaşmaları gözden geçireceğiz. Dışişleri bakanlıkları arasında 2 yıllık istişare planlarını imzalayacağız. Ayrıca Azerbaycan- Ermenistan meselesini ele alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj- Stublla ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirme arzumuz tamdır. Ekonomik ilişkilerimiz iyiye gidiyor ama daha da ileri noktaya götürebiliriz, bunun için fırsatlar var. İki ülkenin potansiyelinin yanında 2019'da imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması bizim için büyük bir avantaj. İkili ticaretimizde Türkiye lehine bir açık var, bunu dengelemek için birlikte neler yapabileceğimizi de görüştük. Kosova'da Türk yatırımlarının artması konusunda şirketlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan savunma sanayi ve askeri iş birliğimizi daha da güçlendirmek için gerekli adımları yine birlikte atacağız" dedi.

'YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ'Basın toplantısında önce iki tane mutabakat zaptını imzaladıklarını ve bu imzalarla beraber bakanlıklar arasındaki bağı da güçlendireceklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde diplomat değişimini daha da sistematik hale getireceğiz. Her düzeyde diplomatların değişimi ve eğitimi konusunda kardeş Kosova'yla ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Kosova'nın tanınması için çok gayret sarf ettik ve bundan sonraki süreçte de bu gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.'FETÖ, KOSOVA İÇİN CİDDİ TEHDİT VE TEHLİKE'Bakan Çavuşoğlu, toplantıda, Kosova'daki FETÖ mevcudiyetiyle ilgili düşüncelerini de samimi bir şekilde dile getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Geçmişte Kosova'nın attığı bazı adımlar oldu, iş birliği de yaptık. Bunun için Kosova'ya ne kadar saldırdıklarını da gördük. Ama bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede, Türkiye'de darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da üzülürüz. FETÖ, Kosova'daki mevcudiyetiyle belki Türkiye'ye fazla zarar veremez ama Kosova için çok ciddi tehdit ve tehlikedir. Dolayısıyla bu yapılanmanın Kosova'dan çıkartılması gerekiyor. Bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Çünkü aynı Türkiye'de olduğu gibi eğitim yoluyla tüm kurumlara sızdıklarını biz görüyoruz. Diğer taraftan bazı ülkelerin de bu terör örgütüne desteklerini de biliyoruz, bu sır değil. Ama Kosova'nın geleceği için bu çok önemli. Bugün Kosova'nın karşı karşıya kaldığı sınamalarda biz Kosova'yı destekliyoruz. Diğerleriyle ilgili bugün, yarın çözüm bulunabilir ama bu terör örgütüne karşı bugün tedbir alınmazsa yarın çok geç olur. Türkiye'de yaşananları bugün bir kere daha Sayın Bakana anlattım. Dolayısıyla bu konulardaki beklentilerimizi de dile getirdik." KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VARKosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj- Stublla ise Türkiye'nin salgın döneminde Kosova'ya verdiği destekler için teşekkür ederek, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ve bunun Kosova halkı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye, Kosova için sadece dostane bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır, çok uzun zamandır devam eden bir dostluğumuz var ve her zaman Kosova'nın yanında olmuştur. Ülkemizi savaş sonrası yeniden inşa etmek zorunda olduğumuzda, bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde, hemen bunu tanıdınız. Devletimizi inşa ederken, kurumlarımızı inşa ederken, uluslararası konumumuzu desteklerken Türkiye her zaman tanınmamızı desteklemek üzere uluslararası üyeliklerde her zaman yanımızdaydı. Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi" dedi. 'RUSYA İLE BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, yarınki Rusya ziyaretiyle ilgili, "Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı için yarın Soçi'ye gideceğim. Bir önceki toplantı Antalya'da gerçekleşmişti. Bu toplantıda, bir sonraki 'Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını yapacağız. İmzalayabileceğimiz taslak anlaşmaları gözden geçireceğiz. Yine daha önce imzaladığımız anlaşmaların uygulamasıyla ilgili neler yaptığımızı gözden geçireceğiz. Ayrıca Dışişleri bakanlıkları arasında 2 yıllık istişare planlarını imzalayacağız" dedi.Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ikili ilişkilerin tüm boyutlarını değerlendireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rusya ile birçok alanda iş birliğimiz var. Bölgesel konularda farklı taraflarda da olsak Rusya ile iş birliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız ama ASTANA süreci ile başlayan iş birliğimiz bugün Anayasa Komitesi toplantılarıyla da devam ediyor. Bir taraftan sahada süküneti devam ettirmek için çalışmalar var, diğer taraftan siyasi süreç, göçmenlerin geri dönüşü gibi konularda da çalışıyoruz. Keza Libya'da da farklı taraflardayız fakat Libya'da da ateşkesin kalıcı olması için Rusya ile üst düzey çalışmalarımızı paylaştık. Bunları da gözden geçireceğiz. Ayrıca Karabağ meselesini, Azerbaycan-Ermenistan meselesini de ele alacağız. Ateşkesin gözlemlenmesi için bir ortak merkez kurulması konusunda mutabakat zaptını Rusya'yla imzaladık. Şimdi bunun yeri ve uygulamalarıyla ilgili konuları, ev sahibi Azerbaycan'la da birlikte görüşüyoruz. Bu merkezin görevi ve bundan sonraki çalışmaları da ele alacağız. Can Azerbaycan'ın sınır güvenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. Bu konuda da geleceğe yönelik atılacak adımları ele alacağız."