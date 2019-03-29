Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek
'te, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak, basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin." diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.
Türkiye- Rusya Federasyonu
Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:25 Kaynak: AA
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