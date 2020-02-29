Bakan Çavuşoğlu: Rusya, (Suriye) rejimine açıkça destek veriyor, sır değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Suriye rejimine açık destek verdiğini söyledi. Rejimin ve destekçilerinin saldırganlığının durdurulması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu "Rusya rejime açıkça destek veriyor, sır değil. Silahlı gruplar da sağdan soldan getiriliyor." dedi. Mevlüt Çavuşoğlu saldırganlık durdurulmazsa 3 milyon insanın Türkiye'ye geleceğine dikkat çekerek "Biz bu yükü bugüne kadar yalnız çektik. Avrupa sözünü kısmen tutabildi." yorumunda bulundu.



ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.