Bakan Çavuşoğlu: "Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor. Antalya'ya da bir şehir hastanesi kazandıracağız. Uzun süre yeri ve imarıyla ilgili işlemler devam etti. Şimdi ihale aşmasında" dedi. Bugün yaşananların 2. Dünya Savaşı'nda sonra yaşanan en büyük kriz olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var ama Türkiye olarak gerekli adımları attık, atıyoruz, turizm sektörü için de çalışıyoruz, hemşehrilerimiz müsterih olsunlar" mesajını verdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kanal V'de Gazeteci Ali Buldu'nun konuğu olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, korona virüs salgınının ardından sağlık sistemi güçlü olan ülkelerin fark oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık sistemindeki gücünü tüm dünyaya kanıtladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz diye, bunun üzerine çalışıyoruz. Test yapma kapasitemiz 200 binin üzerinde. Ürettiklerimizden ihracat yapıyoruz. Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.


"Pompeo ile görüştük"


"Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştük" diyen Çavuşoğlu, "Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğunu gördüklerini söylüyorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu gördük' diyorlar. Bugüne kadar 438 cenazemizi de ülkemize getirdik. Bazı vatandaşlarımız da cenazelerini orada defnetmek istedi" şeklinde konuştu.


"UNICEF ile mutabakata vardık"


Bazı Avrupa ve Asya ülkelerinden kimyasallar getirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "UNICEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu önümüzdeki yıllara sarih bir proje. Bu ürünün taşımasını da Türk Hava Yolları Kargo yapacak. Bu şunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda işte kimyasal vesaire bazı ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Onları alır, satın alır, getirir ama esas tıbbi malzeme ve diğer konularda güvenli bir kaynak ülke haline geldi. Bu ekonomimizin geleceği bakımından önemlidir" ifadelerinde bulundu.


"2. Dünya Savaşı'nda sonra yaşanan en büyük kriz ama aşacağız"


Turizm alanında da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Turistler gelecek ama nereye gelecek? Hangi şehirlere gelecek? Burada alınacak tedbirler ne? Sertifikasyona uyan otellerimiz turistlerini alabilecek. İlçe ilçe çalışmalar olacak. Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, hepsinin planlaması yapıldı, ne zaman açılacak, gelecek misafirlerimiz için yapılacak testler o ülkelerde mi, havaalanında mı yapılacak? Kapsamlı çalışma içerisindeyiz. Sağlık ve turizm bakanlığımız ile iç içeyiz. Turizm bakanımız 70 muhatabına mektup hazırladı. Biz muhataplarına ilettik ve hemen muhataplarımızı aramaya başladık. Lavrov ile ben konuştum. Kültür ve Turizm Bakanımız kendi muhataplarıyla konuştu. Dışişleri Bakanıyım ama bugün Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 bakan yardımcısı var, ben de 5'inci bakan yardımcısıyım. Turizmin bölgemiz ve ülkemiz için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Sektörün önemini biliyoruz. Tüm işletmeciler ve çalışanlarımız müsterih olsunlar. Evet çok büyük bir kriz yaşıyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda sonra yaşanan en büyük kriz, yani 11 Eylül'de bile böyle olmamıştı, herkes bu kadar etkilenmemişti. 2008 krizinde bile Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' demişti. Doğru teğet geçti, çabuk toparladık. Şimdi bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var ama Türkiye olarak gerekli adımları attık, atıyoruz, turizm sektörü için de çalışıyoruz, hemşehrilerimiz müsterih olsunlar" mesajını verdi.


"Hestourex için tekrar çalışacağız"


Ülkedeki başarılı bir doktorun tüm dünyadaki hastaları cezbettiğini ama çalışmaları iyi koordine etmek gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "4 sene önce başlayan Hestourex çok önemli bir rol oynadı ve Antalya'mızda başladı. İlk sene bakanlığımızın himayesindeydi. Buradaki rakamları Sayın Cumhurbaşkanımıza atınca Hestourex, Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı. Çünkü daha ilk yılında Türkiye'ye 4 binden fazla satın alma heyeti geldi. Çok ciddi sayıda iş görüşmeleri oldu, sözleşmeler imzalandı. İkinci yılında 5 binden fazla yine katılımcı oldu, yine 3. yılında fazla katılımcı oldu ve imzalanan anlaşmalara bakıyorum da 30 milyar lirayı buluyor" dedi.


Nisan ayında yapmayı planladıkları Hestourex'in salgın yüzünden ertelendiğini belirten Çavuşoğlu, işin öncüleriyle tekrar bir çalışma yapacaklarını aktardı.


"Antalya'ya şehir hastanesi kazandıracağız"


Savunma sektöründe Türkiye'nin geldiği noktayı hatırlatan Çavuşoğlu, "Savunma, sağlık, eğitim bunlar bir bütündür. Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor. Antalya'ya da bir şehir hastanesi kazandırılacağız. Uzun süre yeri ve imarıyla ilgili işlemler devam etti. şimdi ihale aşmasında. Sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.


Turizmin önemine değinen Çavuşoğlu, yarın Alman mevkidaşı ile turizm konusunda görüşeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa'da bu sene en güvenli turizm destinasyonu Türkiye olarak belirlendi. Tabii ki Türkiye denilince herkesin aklına Antalya geliyor. Antalyamız da inşallah bundan kazançlı çıkacak" dedi.


"Expo ile ilgili çalışıyoruz"


Expo alanıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Expo alanının bugüne kadar atıl kalmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Katılımcı ülkelere onların milli bahçelerinin korunacağı sözünü de verdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız burayı canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Expo ile ilgili çok farklı fikirler geldi fakat buranın sadece bir pandemi hastanesi olarak değerlendirilmesi doğru olmaz, bu kişisel fikrim. Antalya'da devlet ve özel hastanelere pandemi konusunda çok fazla iş düşmedi, rakamları baz alırsak. Antalya'daki bazı küçük hastaneler de pandemi için tahsis edilebilir. Expo'yla ilgili değişik fikirler var, üzerinde çalışıyoruz. Şu anda net bir şey dersek yanlış bilgi vermiş oluruz. Burasını bir cazibe haline getirmeliyiz, çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor' - Son Dakika

Son Dakika

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi Bir milletin kaderini değiştiren tarih: 19 Mayıs 1919
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 19:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu: "Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]