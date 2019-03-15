Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda Sadece Faillerin Değil Batı'da Büyüyen İslam Karşıtlığını Körükleyen...

Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda Sadece Faillerin Değil Batı'da Büyüyen İslam Karşıtlığını Körükleyen...

59 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır"

Bakan Çavuşoğlu:
Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:36 Kaynak: AA

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