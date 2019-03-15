Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda Sadece Faillerin Değil Batı'da Büyüyen İslam Karşıtlığını Körükleyen...

Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır"

Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır"

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