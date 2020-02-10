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Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor."
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor." - ANKARA
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