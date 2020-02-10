Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor.' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor."

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor." - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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