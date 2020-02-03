Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, "Suriye'nin İdlip kentinden gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye giden birliğimize yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, saldırıda şehit düşen askerlere rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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