Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

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