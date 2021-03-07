Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semerkant'ta Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti SEMERKAND - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semerkant'ta Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrine geldi. Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılan Çavuşoğlu, sonrasında Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret edip dua etti. Çavuşoğlu, Semerkant'ta Emir Timur'un kabrini de ziyaret etti.

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