Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile Görüştü

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık" ifadesini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

Politika
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