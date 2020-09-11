Bakan Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Senegalli mevkidaşı Amadou Ba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, ayrıca Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.
Çavuşoğlu temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA
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