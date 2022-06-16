Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

16.06.2022 13:04

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye ile 142 yıllık diplomatik ilişkilerin tarihi zirvesini yaşadığını söyledi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye ile 142 yıllık diplomatik ilişkilerin tarihi zirvesini yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyareti kapsamında Sırp mevkidaşı Selakovic ile ülkenin başkenti Belgrad'da görüştü. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ikili gazetecilere açıklama yaptı.

Selakovic Türk geleneksel misafirperverliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de bulunduğumuz zamanlarda bizlere gösterilen misafirperverliğin geri dönüşünü ülkemde yapıyor olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin altını çizen Selakovic, "Sırbistan, Türkiye ile ikili ilişkilerin ve siyasi diyaloğun geliştirilmesine büyük önem vermekte. Bu ilişkilerin artarak devam ediyor olmasından memnunuz. 142 yıllık diplomatik ilişkilerimiz tarihi zirvesini yaşıyor." dedi.

Ekonomi, enerji alanındaki projelerin ve yatırımların devam etmesi, kültürel iş birlikleri ve önemli bölgesel konular üzerinde konuştuklarını anlatan Selakovic, "Bu vesileyle, kıymetli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na ve iki ülke arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem veren Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Selakovic, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki ve bölgedeki durumlar, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile başlattığımız 'Açık Balkan' girişimi, Belgrad-Priştine arasındaki ilişkiler ve Bosna Hersek'teki genel durumlar üzerine konuştuk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğumuzu dile getirdim."

Selakovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu, artarak devam ettiğini ve 2021'de ticaret hacminin 2 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Ülkesindeki Türk yatırımların azalmadan devam ettiğine dikkati çeken Selakovic, "Ülkemizin Türk yatırımcılara karşı tutumunun Türkiye tarafından da takdir ediliyor olmasından gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Selakovic, Belgrad ile Saraybosna arasında otoban ile Novi Pazar – Tutin yolunun Türkiye'nin desteği ile yapılacağını vurguladı.

Ukrayna'daki krizler üzerine de konuştuklarını kaydeden Selakovic, barışın bir an önce gelmesi gerektiği yönündeki görüşünü de paylaştı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakovic ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakovic ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement