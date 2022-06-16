Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

16.06.2022 13:07
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi.

Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'le ortak projelerimizi değerlendirdik. İşbirliğimizi her alanda daha da derinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

- Sırbistan

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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