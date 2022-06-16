Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'le ortak projelerimizi değerlendirdik. İşbirliğimizi her alanda daha da derinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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