Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'da başarılarıyla gururlandığımız iş insanlarımızla biraraya geldik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici" dedi.