Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'da, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi. Görüşmede Slovenya- Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.