Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesinin ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da ilişkilerin geliştirilmesi adına Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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