Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesinin ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da ilişkilerin geliştirilmesi adına Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. - SOFYA
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