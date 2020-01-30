Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor. - SOFYA
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