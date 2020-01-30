Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.


Çavuşoğlu'nun yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
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