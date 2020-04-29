Bakan Çavuşoğlu, 'Somali' toplantısına katıldı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali temalı video konferans toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, toplantıda koronavirüs salgını sonrası siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için atılabilecek adımların değerlendirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği tarafından düzenlenen 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kovid-19 sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldık. Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız" dedi.

Haber: ANKARA,