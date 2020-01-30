Bakan Çavuşoğlu, soydaş ve vatandaş temsilcileri ile bir araya geldi - SOFYA - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, soydaş ve vatandaş temsilcileri ile bir araya geldi - SOFYA
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:09 Kaynak: AA
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