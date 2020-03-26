Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ve 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
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