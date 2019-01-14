Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik Ortaklar Sosyal Medya Üzerinden Konuşmaz"
1 saat önce
IHAAW123351-SIY/14-01-2019- Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" 14.01.2019 12: 33: 51 TSI NNNN.
IHAAW123351-SIY/14-01-2019
- Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" 14.01.2019 12: 33: 51 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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