Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik Ortaklar Sosyal Medya Üzerinden Konuşmaz"

Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik Ortaklar Sosyal Medya Üzerinden Konuşmaz"

1 saat önce

IHAAW123351-SIY/14-01-2019- Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" 14.01.2019 12: 33: 51 TSI NNNN.

Bakan Çavuşoğlu:
IHAAW123351-SIY/14-01-2019

- Bakan Çavuşoğlu: "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" 14.01.2019 12: 33: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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