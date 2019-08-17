Bakan Çavuşoğlu, Sudan'da Anayasal Bildiri'nin imza törenine katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sudan
'ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katıldı. Sudan'daki iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ve muhalif sivil koalisyon arasında nisan ayından bu yana devam eden yönetim krizi üzerine mutabık kalınılan ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşmasının imzalanması ile sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye
'yi temsilen Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için gerekli düzenlemeleri içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katıldı.
(İHA)
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