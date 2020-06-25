Bakan Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Sudan'da) Tarımdan eğitime, sağlıktan bankacılık sektörüne kadar uzanan farklı alanlardaki projelerimize devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "( Sudan'da) Tarımdan eğitime, sağlıktan bankacılık sektörüne kadar uzanan farklı alanlardaki projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Sudan Ortaklık Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da anayasal deklarasyonunun imzalanmasından bu yana neredeyse bir sene geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, bu tarihi olaya şahitlik etme ayrıcalığına sahip olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Sudan'daki yönetimin, bu geçişi yönetme ve Sudanlılara hizmet sağlama görevini üstlendiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ayrıca başka sorumluluklar da doğurdu. Bu nedenle, bugünkü toplantı, durum değerlendirmesi yapmak ve Sudan hükümeti ve halkına bağlılığımızı yenilemek için bir fırsattır." dedi.

Tüm tarafların inanç, kapsayıcılık ve samimi bağlılığını göstermesinin, demokratik geçiş süreci için zorunlu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Sudan'daki barış sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasının, başarılı bir geçiş sürecinin önemli unsuru olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, pürüzsüz bir geçiş süreci için yapısal ekonomik reformların gerekli olduğunu vurgulayarak, "Sudan, kalkınma ve refah için ne gerekiyorsa sahiptir, zengin insan ve yer altı kaynakları ile tarım potansiyelini kullandığı zaman, hızlı bir şekilde gelişecektir. İşte burada uluslararası toplum devreye girip fark yaratabilir." diye konuştu.

Karşılıklı Ortaklık Çerçevesinin üretken bir ortaklık için temel oluşturacağını aktaran Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu mekanizma ayrıca uluslararası yardımların seferber edilmesinde de bir araç olacak. Bu mekanizmaların çalışabilmesi için tüm tek taraflı yaptırımlar kaldırılmalıdır. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın kendini küresel ekonomiye entegre etmesini kolaylaştıracaktır."

Türkiye'nin Sudan'a olan desteği sürecek

Çavuşoğlu, salgın sürecinde, Türkiye'nin Sudan'a yardım eli uzatıp, tıbbi malzemeler gönderdiğini hatırlatarak, daha fazla yardımın da yolda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, kalkınma ile teknik destek girişimleriyle, özel sektör yatırımları ve STK aktivitelerinin, Sudan'da hali hazırda aktif olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Sudan'a, kalkınma ve insani yardım alanlarında, 2019'da 9 milyon dolar, 2020'de 6,5 milyon dolarlık destek sağlamıştır. Tarımdan eğitime, sağlıktan bankacılık sektörüne kadar uzanan farklı alanlardaki projelerimize devam edeceğiz. Konferans çağrısına cevaben, ilaveten nakit ve proje tabanlı destekte bulunacağız. Geçici hükümetin tüm paydaşlarıyla iş birliği halinde olmanın yanı sıra, Sudan Hükümeti'nin önceliklerini gözeterek bu desteği sürdürmeye hazırız. Bu kritik geçiş sürecinde Sudan Hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlıyız."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:41 Kaynak: AA

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