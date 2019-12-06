Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne...
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, " Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki temaslarının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Çavuşoğlu, Roma'da 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş milletler öncülüğündeki çözümünün desteklendiğini kaydederek, "Akdeniz Diyaloğu Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salaméile görüştüm ve desteğimizi ifade ettim" dedi.


Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Çavuşoğlu, evlerine dönmek isteyen çok sayıda mülteci olduğunu dile getirerek Türkiye'de, Suriye'den gelen 370 bin kişi olduğunu ve geri dönmelerini için güvenlik desteği sağlandığını aktardı. Çavuşoğlu, Avrupa Birliğinin, Türkiye'de yaşayan herhangi bir mültecinin, Almanya veya Fransa'da yaşayan herhangi bir mülteciden daha ucuza mal olduğunu bildiğini, anlaşmanın herkes için bir kazan-kazan çözümü olduğunu dile getirdi.


"Türkiye'de yaşayan 4 milyon mültecinin bir kısmının eve dönmesine izin vermek istiyoruz, ancak uluslararası toplumdan gelen sürtüşmelerle karşı karşıyayız" diyen Bakan Çavuşoğlu, göçmenlerin rejim korkusu nedeniyle dönmediklerini vurguladı.


Türkiye'nin Şam rejimini Suriye krizinin tek çözümünün askeri değil siyasi çözüm olduğuna ikna etmek istediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz. Herhangi bir terör hareketini desteklemiyoruz" ifadesini kullandı.


Sivillerin tahliyesi sırasında El Nusra teröristlerinin Halep'ten İdlib'e getirildiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye askeri operasyonla suçlandı. Bunu provokasyon olduğu açık" diye konuştu. - ROMA

Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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