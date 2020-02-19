Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Ankara'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/ YPG'nin verdiğini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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