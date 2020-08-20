Bakan Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, muhaliflerin oluşturduğu ve Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen Suriye Müzakere Komitesine yeni seçilen Enes el-Abde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH) Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı Bakanlıkta ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmeleri Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Komitesi Başkanı Abde ile Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantısı öncesinde görüştüklerini belirtti.

Abde'yi başkan seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, "Ülkemizin de çabalarıyla başlayan siyasi sürece verdiğimiz önemi ve desteği vurguladık." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik"

Bakan Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Hariri'yi kabulüne ilişkin mesajında da Suriye muhalefetinin meşru temsilcisi olan Koalisyona başkan seçilmesinden dolayı Hariri'yi tebrik ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Suriye ihtilafına siyasi çözüm çabaları ve sahadaki gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriyeli kardeşlerimizin daima yanındayız"

SGH Başkanı Mustafa ile görüşmesine ilişkin mesajında ise Çavuşoğlu, "Muhalefetin kontrolü altındaki bölgelerde yürütülen başarılı çalışmaları takdir ediyoruz. Güvenlik ve refahın sağlanmasında Suriyeli kardeşlerimizin daima yanındayız." ifadesini kullandı.