Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, teröristler rahatsız oluyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor. Ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize Suriye içinde de desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile bakanlıkta görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Momen ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş ve Türkiye'nin tarihi ve kardeşlik bağlarının olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı'nda bize verdiği destekleri unutmamız mümkün değil. Bugün baş başa ve heyetler arası aramızda ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Ticaret hacmimiz 1 milyar dolar civarında. Bunu arttırabiliriz. Savunma sanayi ile ilgili çok önemli fırsatlar var bunları değerlendirmeye başladık. Türk firmaları hem de Türkiye'nin en büyük firmaları Bangladeş'te yatırım yapmaya başladılar. Önümüzdeki süreçte başta ekonomik bölgeler olmak üzere değişik alanlarda Türk yatırımlarını arttırmak için birlikte çalışacağız. Ticaretimizi en kısa sürede en az 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.