Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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- Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldıNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği New York ziyaretinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı bakanlarla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
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