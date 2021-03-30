Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
30.03.2021 06:05
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştüTacikistan, (DHA)- Resmi temaslar çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tacikistan, (DHA)- Resmi temaslar çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
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