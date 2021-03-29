Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
29.03.2021 23:37
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştuResmi ziyarette bulunan Dışişleri Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
Resmi ziyarette bulunan Dışişleri Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
İki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti.
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