Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

02.03.2022 23:40
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 olduDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan yola çıkan 404 kişi ile beraber, tahliye edilen vatandaş sayısının 8 bin 454 kişiye ulaştığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan yola çıkan 404 kişi ile beraber, tahliye edilen vatandaş sayısının 8 bin 454 kişiye ulaştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı' Ukrayna'dan bugün 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu - Son Dakika


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