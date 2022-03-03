Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu

03.03.2022 22:29
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz."


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu - Son Dakika


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