Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz."