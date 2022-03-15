Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 24 oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 24 oldu

15.03.2022 23:39
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 24 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen kişi sayısının bugün yola çıkan 181 kişiyle beraber 15 bin 24 olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen kişi sayısının bugün yola çıkan 181 kişiyle beraber 15 bin 24 olduğunu açıkladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Lviv, Kiev, Çernihiv, Odessa ve Nikolayev'den 181 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 24 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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