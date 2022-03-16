Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu

16.03.2022 22:57
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yola çıkan 159 kişi ile beraber Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 15 bin 196 olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yola çıkan 159 kişi ile beraber Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 15 bin 196 olduğunu açıkladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro'dan 159 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu - Son Dakika


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