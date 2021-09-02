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Bakan Çavuşoğlu: "Taliban'dan ve bazı ülkelerden bizimle iş birliği konusunda talepler var" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban'dan ve bazı ülkelerden bizimle iş birliği konusunda talepler var"

02.09.2021 17:57
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden aynı şekilde bizimle iş birliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden aynı şekilde bizimle iş birliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Burada en önemli şey havaalanının güvenliği" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüşmesindeki gündem konusunun Afganistan olduğunu bildirerek, "En büyük temennimiz bir an önce güvenin ve istikrarın sağlanmasıdır. Bunun için her zaman söylediğimiz gibi geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde tamamlanması ve ülkede otoritenin sağlanması gerekiyor. Afganistan'daki tüm tarafların ve üçüncü ülkelere bu yönde mesajlarımızı vermeye devam ediyoruz. İnsani yardım konusun daha önce gündeme getirmiştik. Gerçekten şu anda çok büyük bir açlık tehlikesi var. Dolayısıyla insani yardımlarımızı doğrudan Afgan halkına ulaştırabilmeliyiz. Bunun için de bu yardımları ulaştıracak kuruluşların güvenliğinin de sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN YA DA KATAR'IN ÜSTLENECEĞİ BİR MESELE DEĞİL"

Afganistan konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu sorunun üstesinden gelebilmek için iş birliği şart. Gerek Afganistan'daki halka yardım etmek gerek orada kurulacak bir hükümetle ilgili tutumun belirlenmesi için gerekse biraz önce söylediğim gibi göç ve diğer gelişmelerin değerlendirilmesi ve bunla ilgili atılacak adımların hep birlikte koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir mesele değil" açıklamasında bulundu.

"TALİBAN'DAN VE BAZI ÜLKELERDEN AYNI ŞEKİLDE BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA TALEPLER VAR"

Kabil Havaalanının işletilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi.

"Burada iki aşamalı olabilir. Bir tanesi askeri uçuşlar için şu andaki şartlarla pistlerdeki sorunun giderilmesiyle birlikte askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşlar ve Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyesi kullanıma açık olabilir. Daha sonra ticari uçuşların başlayabilmesi için şartların tamamen oluşması gerekir. Bu konuda sorumluluğu kimler üstlenecek? Daha önce havaalanının sorumluluğunu üstlenmek için irade ortaya koymuştuk. Şartlar değişti tabii. Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden aynı şekilde bizimle iş birliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Burada en önemli şey havaalanının güvenliği. Dışarıdaki güvenlik ve içerisindeki güvenlik. Bu konuda herkesin emin olacağı şekilde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerimizi de Taliban'a ilettik."

"BİRAZ PARA VEREYİM TÜRKİYE MÜLTECİLERİ TUTSUN ANLAYIŞI İŞLEMEZ"

Göçmenler konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve Avrupa Birliği'nin bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Çavuşoğlu, "En son ki zirvede AB tek taraflı bir karar aldı. Türkiye'ye 3 milyar avro verelim diye bir karar alındı. Oysa 2016'da olduğu gibi bizim bunları oturup konuşup bunları müzakere ederek bir mutabakata bağlamamız lazım. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, 'biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun' anlayışı işlemez. Bunu açık söylememiz lazım" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR ÜLKENİN TAHLİYE EDECEĞİ AFGANLARIN ÜLKEMİZDE BİR SÜRE KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türk vatandaşlarını ve tahliye isteğinde bulunan diğer ülkelerin vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarttıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Oradaki şartlara göre tahliye isteyenlerin sayısı değişebiliyor. Sonuçta havaalanında askerlerimiz varken birçok ülkenin de tahliyesine yardım ettik. Farklı ülkelerin daha önce Türkiye'de haberler çıktı. Muhalefetin de bunu yanlış yorumlayarak veya o ülkeler yalanladığı halde bizim muhalefet iktidarı suçlayıcı ithamlarda bulundular. Türkiye olarak biz göçmen konusunda ahlaki ve insani sorumluluğumuzu fazlasıyla yerine getirdik. Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde bir süre kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz" şeklinde konuştu.

(Mevlüt İşli - Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Çavuşoğlu: Taliban'dan ve bazı ülkelerden bizimle iş birliği konusunda talepler var
Bakan Çavuşoğlu: Taliban'dan ve bazı ülkelerden bizimle iş birliği konusunda talepler var

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Türkiye, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Taliban'dan ve bazı ülkelerden bizimle iş birliği konusunda talepler var' - Son Dakika


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