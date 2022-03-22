Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü

22.03.2022 16:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad'da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyate ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad'da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyate ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmişti. Toplantı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla kısa sohbet etti. Daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyate ile görüştü.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü

YORUMLAR
500
Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile görüştü

Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:27 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan bakıcı konuştu: Kendime hakim olamadım, pişmanım
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:22 'Hugo' karakteriyle tanınan Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuğuyla hemen hemen aynı boyda
16:18 Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:48:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement