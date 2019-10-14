Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek
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Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

44 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Çarşamba, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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