DUSSELDORF - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı. Bu yıl Büyükelçiler Toplantısı'nın 11'incisinin Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Her yıl geleneksel olarak büyükelçilerimizle adeta kamp formatında bir araya geliyor, hem son bir yıldaki gelişmeleri değerlendiriyor, hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını istişare ediyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana aynı formatta başkonsoloslarımızla da bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Dönem dönem gerek Avrupa'da gerek Amerika'da olsun bölgesel ölçekli bunu gerçekleştirdik. Ama bu kez daha geniş bir katılımla Avrupa'daki başkonsoloslarımızla buluşalım istedik" dedi.

Türkiye'nin dünyada toplam 86 başkonsolosluğunun olduğunu, bugün 42 başkonsolosla Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik tüm gelişmelerin başkonsolosları yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, "Bugün Türk diplomasisini dünyada en ayrıcalıklı kılan unsurlardan biri vatandaşlarımıza sunduğumuz konsolosluk hizmetlerinin kalitesi, niteliği, hızı ve çeşitliliğidir. Son dönemde birçok ülkeden farklı ülkelerde yaşayan vatandaşları için de bizim başkonsolosluklarımızın hizmet vermesi yönünde talepler de alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmet kalitemiz, dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir niteliğe sahip"

Vatandaşların karşılaştığı sorunlarla ilgili başkonsoloslukların hızla devreye girdiğini belirten Çavuşoğlu, "Şu anda dünyada konsolosluk hizmetleri açısından önemli bir konumdayız. Hizmet kalitemiz, hızımız, çeşitliliğimiz dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir niteliğe sahip" dedi.

İş akışının hızını kısaltmak, teknolojiden azami ölçüde faydalanmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çaba sarf ettiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde yapay zeka başta olmak üzere, modern ve dijital dünyanın nimetlerinden vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için nasıl faydalanabileceğimiz noktasında çalışmalarımız hız kazanacak" dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, beklentilerini karşılamak ve sorunlarının çözülmesi için hükümetin birçok adım attığını belirten Çavuşoğlu, dövizli askerlik ödemelerinin yurt dışı misyonlarınca alınmaya başlandığını, pasaport harçlarının yurt dışında yaşayan vatandaşlar için düşürüldüğünü, sanalpost sistemi ile işlemlerin yapılmaya başladığını, yurt dışında temsilciliklerde yapılan noter işlemlerinin Türkiye'de de görüntülenebildiğini, sekiz yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini, yabancı ülke makamlarının aldığı boşanma kararlarının aile kütüğüne işlendiğini anlattı.

"Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz"

Türkiye'nin yurt dışındaki misyon sayısını arttıracağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle coğrafi açıdan geniş ülkelerde her vatandaşımıza ulaşmak için de gezici konsolosluk hizmetini uyguluyoruz. Tasarruf döneminde bile gezici konsolosluk hizmetlerinden hiçbir şekilde taviz vermedik. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların birçok konsolosluk işlemlerini artık sadece kayıtlı oldukları konsoloslukta değil, herhangi bir konsoloslukta yapabildiğini ifade edebildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Randevu sistemi sayesinde vatandaşlarımız misyonlarda artık daha az bekliyor. Ancak bu da yeterli değil. Vatandaşlarımızın randevu almalarını daha da kolaylaştırmak ve hızlandırmak için teknik çalışmaları da biz arkadaşlarımızla beraber hızlandırdık" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 6 milyondan fazla çağrıya yanıt verdik"

Konsolosluk hizmetlerinden ve gelişiminden bahseden Çavuşoğlu, "Konsolosluk çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bugüne kadar 6 milyondan fazla çağrıya yanıt verdik. Çağrı merkezini her ziyaret ettiğimde gerçekten çalışan arkadaşlarımızın deneyimlerinden ve çağrı merkezimizi arayan vatandaş ve üçüncü ülke vatandaşlarının taleplerine karşı duyarlılığından etkilendiğimi söylemek isterim. 2014 yılından bu yana yurt dışında seçim gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde genel seçimler ve referandumlarda oy kullanması artık geleneksel konsolosluk hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın katılım oranı sizlerin de katkılarıyla artmaktadır. İlk seçimlerde Almanya'da sadece 7 başkonsolosluğumuzda oy kullanılabilirken daha sonraki seçimlerde Almanya'da ve diğer yerlerde tüm başkonsolosluklarımızda sandık açılabildi. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için en büyük temennimiz ana dillerini ve kültürlerini unutmadan bulundukları toplumların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatına katkıda bulunan mutlu ve müreffeh birey olarak yaşamalarıdır" dedi.

"Dil ve din unsuru, hiç şüphesiz Türk toplumunun geleceği için çok kritik iki alandır"

Dil ve din unsurunun önemine değinen Çavuşoğlu, "Dil ve din unsuru, hiç şüphesiz Türk toplumunun geleceği için çok kritik iki alandır. Bugün yurt dışında görevlendirilen bin 361 öğretmenimiz var. Bunların 660'ı Avrupa ülkelerinde görev yapıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan Türkçe eğitimi alabilecek seviyede 18 yaş altında 1 buçuk milyon üzerinde öğrencimiz var. Sadece Almanya'da bu sayı 775 bin civarındadır. Anadil derslerinin yaygınlaştırılması için eğitim ataşelikleri, veli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

"Terör örgütleriyle mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor"

Din görevlilerinin yaşadığı sorunlara değinen Çavuşoğlu, "Din görevlilerinin yaşadığı sorunlar sadece Türk vatandaşlar için değil, Avrupa'daki tüm Müslüman toplumun inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hal aldığını görüyoruz. Bütün bu meseleleri görev bölgelerinizde, müttefiklerimizin kapılarını sonuna kadar araladığı FETÖ'cülerin bir istismar alanı olarak kullandığını da görüyoruz. O yüzden FETÖ'ye karşı da kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle de mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Müslümanlara karşı İslamofobik vakalarda kaygı verici artış dikkat çekiyor"

Avrupa'daki İslamofobik vakalarda artış yaşandığına değinen Çavuşoğlu, "Son yıllarda, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırılarda artış gözlemliyoruz. Son olarak saygın düşünce kuruluşlarımızdan SETA tarafından yayınlanan Avrupa'daki İslamofobi raporu bu konudaki gerçekleri çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Müslümanlara karşı saldırılardaki kaygı verici artış dikkat çekiyor. Rapora göre, 2018'de Fransa'da 676, Avusturya'da 540, Almanya'da 678 İslamofobik vaka kaydedildi. Camilerimize yapılan ihbarlar, çirkin saldırılar, evlere bırakılan tehdit mektuplarının peşini asla bırakmayacağız ve çözümünün takipçisi olacağız" dedi.

"Çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor"

Vatandaşların haklarını takip etmeleri gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız haklarını ararken bizim de onlara destek verirken yönlendirmemiz önem arz ediyor. Burada büyük görev vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle ve STK'larla birebir temas sağlayan sizlere düşmektedir. Hukuk danışmanlarımızla yardımı ile yabancı düşmanlığı motifli saldırılara maruz kalan vatandaşlarımıza gerekli hukuki yönlendirmeyi sağlıyoruz. Başkonsoloslar olarak sadece vatandaşlarımızla değil yerel siyasetçilerle de muhatap oluyorsunuz ve bu konuda da çalışmalarımızı, çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Siyasi liderlerin sağduyu sahibi olmaları, ayrıştırıcı dilden uzaklaşmaları, inanç ve etnik köken üzerinden siyaset yapmamaları, özellikle de kullanılan dile dikkat etmeleri gerekiyor. Zira ötekileştirici ve toplumun belli kesimlerini dışlayıcı söylemler bu tür ırkçı saldırılara ortam hazırlayabiliyor. Bunu muhataplarınıza lütfen hatırlatın" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da yaşayan çocuklarımızın geleceği için elzemdir"

Başkonsolosların Avrupa'daki Türk toplumunun geleceğini ilgilendiren başka önemli sınamalarda da karşı karşıya olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çocukların velayeti konusunda çok ciddiyetle çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu konuyu daha hassasiyetle ele almamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı koruyucu aile olma konusunda bilinçlendirme çalışmalarına seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri ile devam etmeniz ve onları bu yönde teşvik etmeniz Avrupa'da yaşayan ve velayet konusunda sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın geleceği için elzemdir."

"Sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızdan ciddi eleştiriler aldık"

Yurt dışındaki Türk ailelerin artan boşanma sayılarına daha farklı bir dikkatle eğilmek gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Gerekirse STK'lar ve uzmanlarıyla birlikte araştırmamız lazım. Vatandaşlarımızın sınır kapılarında her yıl yaşadıkları sıkıntıları ilgili kurumlarımızla yeniden ele alacağız. Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızdan ciddi eleştiriler aldık. Bu sadece bizim tarafımızdan yaşanan sıkıntılar değil komşu ülkelerde de yaşanan sıkıntılar olduğu bir gerçektir" açıklamasını yaptı.

"Vatandaşa hizmetin asla mesaisi olmaz"

"Başkonsolosluklarımızın ana işlevi olağan konsolosluk işlemlerinin çok ötesindedir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyetinin Başkonsolosları olarak vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması, onlara devletimizin ilgi ve desteğinin her an gösterilmesi öncelikli görevinizdir. Bu anlayışla başkonsoloslarımızın vatandaşlarımıza devletin sıcaklığını her daim hissettirecek müşfik bir yaklaşımla, onların istek ve sorunlarını ele almalarını ve bu sorunlara etkili ve kalıcı çözümler üretmelerini bekliyoruz. Vatandaş taleplerinin süratle karşılanması öncelikli hedefiniz olsun lütfen. Öte yandan, vatandaşa hizmetin asla mesaisi olmaz. 'Şu saatte işlem yapılacak' ya da 'bu saate kadar derdin varsa anlat' olmaz. Biz, hepimiz siyasetçi olarak, büyükelçiler ve başkonsoloslar olarak da devletimize ve milletimize hizmet etmek için bu görevleri üstlendik. Dolayısıyla, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, gece yarısı, hafta sonu veya tatil demeden hızlı bir şekilde vatandaş işlemlerini gerçekleştirin" ifadelerini kullandı.