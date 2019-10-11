Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır'

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"

39 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır" "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"

"Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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