Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz"
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 'Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz'

Bakan Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz"

11 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz.

Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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