Bakan Çavuşoğlu: Terörle Mücadele İçin Kimseden İcazet Almayız (3)
1 saat önce
ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİNE ZİYARETDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtıktan sonra Milas ilçesine geçti.
ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİNE ZİYARET Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, partisinin Bodrum
Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtıktan sonra Milas
ilçesine geçti. Çavuşoğlu burada, üç gün önce Sarıkaya
Mevkisi'nde açık feldispat maden sahasındaki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Taziye çadırına giden Mevlüt Çavuşoğlu
, ailenin acısını paylaştı, dua etti ve gereken işlemlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Denizli
mitingine katılacağı için Ankara
'ya dönmeyeceği öğrenildi.
Taylan YILDIRIM/BODRUM (Muğla
),
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:17 Kaynak: DHA
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