Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti. Randevu taleplerinin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Çavuşoğlu'nun, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini Libya tezkeresi konusunda bilgilendireceği bildirildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
00:18 28 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
23:38 Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika Haber
23:30 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika Haber
23:24 Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
23:19 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]