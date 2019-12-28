Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek, System.String[]

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti. Randevu taleplerinin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Çavuşoğlu'nun, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini Libya tezkeresi konusunda bilgilendireceği bildirildi.

ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
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